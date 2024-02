Feuerwehr in Glauchau im Nachtschicht-Modus: Das waren die schwierigsten und kuriosesten Einsätze im letzten Jahr

Mitten in der Nacht waren die ehrenamtlichen Helfer oft gefordert: Unter anderem, um ein Auto aus der Flutrinne zu bergen und Personen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus zu retten. Ein Rückblick.

Vom Ruhemodus an die Belastungsgrenze oder von der Couch ans Steuer eines tonnenschweren Fahrzeugs. Auf jeden Fall oft von null auf hundert. Einsätze in den Nachtstunden bringen Feuerwehrleute an ihre Belastungsgrenzen. „Die Abläufe müssen funktionieren – egal ob am Tag oder in der Nacht“, sagt Glauchaus Stadtwehrleiter Mike Wunderlich....