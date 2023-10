„Frau Puppendoktor Pille“ ist zu Gast in Meerane

Die Schauspielerin Urte Blankenstein bringt am Sonntag womöglich alte Erinnerungen hervor, wenn sie in der Galerie „Art In“ vorbeischaut.

Meerane.

Die Schauspielerin Urte Blankenstein ist am Sonntag zu Gast in der Meeraner Galerie „Art In“. Sie wurde bekannt als „Frau Puppendoktor Pille“ im Kinderprogramm des DDR-Fernsehens. Wie sie zu dieser Rolle kam, was Pittiplatsch unter dem Sprechzimmer-Tisch machte und warum aus der klugen eine runde Brille wurde – das erzählt die Schauspielerin einfühlsam und kurzweilig. Das Publikum ist eingeladen, Fragen zu stellen. Versprochen wird ein interaktives Programm mit vielen schönen Erinnerungen, Lebenserfahrung und wundervollem Humor. Die Kleinen von damals sind heute groß. Und so erinnern wir uns mit viel Spaß an die erste Liebe, den Liebeskummer und das Liebesglück. Beginn ist am Sonntag um 16 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro. (kru)