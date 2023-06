Genussmarkt in Glauchau regt Appetit der Gäste an

Nach einem verregneten Auftakt am Freitag war der Appetit in Glauchau am Samstag offenbar groß. Der Genussmarkt, der auf dem Areal am Schloss und auf dem Markt stattfand, war gut besucht. Doch nicht nur Hunger und Durst der Gäste forderten die Standbetreiber, sondern auch die Sonne. „Bei uns scheint sie wirklich am längsten rein. Es ist ein...