Geplanter Kahlschlag an der Schmiederstraße in Meerane: Stadtrat spricht noch einmal über umstrittene Baumfällungen

Bürgermeister Jörg Schmeißer hat auf den Protest reagiert. Die Kettensägen kommen vorerst nicht zum Einsatz. Stadtrat und Stadtverwaltung verständigen sich nächste Woche über die Zukunft der Hainbuchen.

Zur geplanten Fällung von fünf Hainbuchen an der Schmiederstraße in Meerane wird es noch einmal einen Austausch im Stadtrat geben. Damit reagiert Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) auf den Protest von Anwohnern und die in den vergangenen Tagen von Kommunalpolitikern vorgetragene Kritik am vorgesehenen Kahlschlag. „Die Baumfällungen,...