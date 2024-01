Glauchau: Auffahrunfall wegen undurchsichtiger Frontscheiben

Auf der Sachsenallee hatte ein Dacia-Fahrer gestoppt, um seine beschlagene Scheibe zu putzen. Ein Hyundai mit zugefrorener Scheibe fuhr auf.

Offenbar infolge undurchsichtiger Frontscheiben hat sich in Glauchau ein Auffahrunfall mit einer Verletzten und hohem Sachschaden ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr ein 83-Jähriger am Mittwoch gegen 8.20 Uhr die Sachsenallee in Richtung Meeraner Straße. Als er bemerkt habe, dass die Frontscheibe seines Dacia von innen...