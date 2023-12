Glauchau: Bisher mehr als 2500 Besucher in Lego-Weihnachtsausstellung

Am Sonnabend gaben Vertreter des Chemnitzer Studios W.M. in der Ausstellung ein kleines Weihnachtskonzert.

Die Lego-Weihnachtsausstellung im Glauchauer Spielzeug-Land hat seit ihrer Eröffnung am 7. Dezember mehr als 2500 Besucher gezählt. Das hat Maik Schenker vom Organisationsteam am Montag mitgeteilt. Allein 500 Besucher seien vergangenen Samstag gezählt worden, als Vertreter des Chemnitzers Studios W.M. – Werkstatt für Musik und Theater in der...