Glauchau: Breite Straße wird wieder freigegeben

Bei dem Termin am Donnerstag soll zugleich auf die Revitalisierung der Brachflächen an der Wilhelm- und Färberstraße zurückgeblickt werden.

Am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, um 15.30 Uhr wird die Breite Straße in Glauchau wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag angekündigt. Die damit offiziell abgeschlossenen Bauarbeiten umfassten die grundhafte Sanierung der Straße und der Gehwege. An der koordinierten Maßnahme waren laut Stadtverwaltung...