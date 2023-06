Glauchau: Cube Mountainbikes gestohlen

Zwei Fahrräder der Marke Cube wurden am Sonntagnachmittag am Sommerbad Glauchau entwendet. Von einem der Räder wurde das Vorderrad am Tatort aufgefunden. Dabei handelt es sich um ein türkisblaues Mountainbike Cube, welches mit einem Schloss am Vorderrad gesichert war. Das gesicherte Rad wurde von den unbekannten Tätern demontiert. Außerdem wurde...