Glauchau: Einbrecher suchen Bahnhofsbuchhandlung heim

Es war nicht der erste Einbruch in das Geschäft in diesem Jahr. Die Täter hatten es laut Polizei auf Tabakwaren abgesehen.

In die Glauchauer Bahnhofsbuchhandlung ist erneut eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Donnerstag gegen 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen an der Rosa-Luxemburg-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hätten sie dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro...