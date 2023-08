Glauchau: Fahrräder aus Schuppen gestohlen

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Freitag Zutritt auf ein Grundstück an der Pestalozzistraße in Meerane verschafft und zwei Fahrräder aus einem Schuppen gestohlen. Es handelte sich dabei um ein rotes Mountainbike der Marke Trek und ein violettes Mountainbike der Marke Liv. Der Wert der Fahrräder wird von der Polizei mit rund 2.400...