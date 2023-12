Glauchau: Radfahrerin stößt mit Pkw zusammen

Laut Polizei wurde die 44-Jährige bei dem Unfall im Ortsteil Gesau leicht verletzt – durch eigenes Verschulden.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagnachmittag im Glauchauer Ortsteil Gesau ereignet hat, ist eine Radfahrerin verletzt worden – offensichtlich durch eigenes Verschulden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, war die 44-Jährige mit ihrem Fahrrad den Hofeweg entlang gefahren. An der Einmündung...