Graffiti, Gruselfete und Kino gibt es in Glauchau im Dreierpack

Drei höchst unterschiedliche Angebote zeigen am Freitag in Glauchau, was für Kinder und Jugendliche in der Stadt so alles los sein kann. Anlass ist ein sachsenweiter Aktionstag.

Glauchau. Kurzentschlossene können am Freitagnachmittag und -abend bei der Sächsischen Nacht der Jugendkulturen in Glauchau bei drei Veranstaltungen neue Ein- und Ansichten gewinnen. Laut Stadtsprecherin Bettina Seidel laden die Jugendbeauftragte der Stadtverwaltung und das Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit Glauchau ab 17 Uhr zum Bolzplatz Rosarium an der Sonnenstraße, wo ein Workshop mit Künstlern aus der Glauchauer Graffiti-Szene ansteht.

Im Clubkino Glauchau in der Marienstraße 46 sind von 17 bis 20 Uhr Kurzfilme zu sehen. Ab 21 Uhr flimmert „Das Kombinat“ über die Leinwand, ein Dokumentarfilm, der das Auf und Ab eines Projekts von solidarischer Landwirtschaft in Bayern beleuchtet.

Schaurig-gruselig-kulturell geht es im H2 in der Heinrich-Heine-Straße 2 in der Zeit von 20 bis 24 Uhr zu. Mit der Grave Yard Party wird Halloween zeitlich gesehen etwas vorgezogen. Angebot und Programm wurden von jungen Menschen für junge Menschen konzipiert und gestaltet.

Am Samstag, den 21. Oktober, können Interessierte in der Stadtbibliothek im Schloss Forderglauchau vorbeischauen. Von 10 bis 13 Uhr bietet Sandra Mahn einen Anfängerkurs im Manga-Zeichnen für Jugendliche ab 13 Jahren an. Eine Teilnahme ist mit verbindlicher Voranmeldung unter Ruf 03763 3728 möglich. Die Kursgebühr beträgt 6 Euro pro Person. (kru)