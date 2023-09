Handgelenk gebrochen und E-Scooter gestohlen: 34-jährige Frau in Meerane hat doppeltes Pech

Verkettung von unglücklichen Umständen im Industriepark und im Gewerbegebiet. Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls und den Dieb eines Rollers. Was dazu bisher bekannt ist.

Meerane. Das Geschehene passt normalerweise perfekt zu einem Freitag, den 13. Es hat sich aber am Montag in den Nachmittags- und Abendstunden in Meerane zugetragen. Eine 34-jährige Frau war richtig vom Pech verfolgt.

Sie fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem E-Scooter aus Richtung Crimmitschau kommend in den neuen Kreisverkehr Industriepark/Gablenzer Straße. Von der Gablenzer Straße aus Richtung Mosel kommend rollte ein Laster ebenfalls in den Kreisverkehr und übersah die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Die 34-Jährige musste bremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte sie und brach sich das Handgelenk, informiert die Polizei. Der Laster-Fahrer machte sich aus dem Staub.

Aufgrund der Schmerzen im gebrochenen Handgelenk konnte die Frau ihren E-Scooter nur noch ein kurzes Stück in Richtung Meerane schieben. Sie schloss den Roller an einem Weg im Hochzeitswald im Gewerbegebiet an einem Zaun an, informiert die Polizeidirektion. Als sie ihn später gegen 21 Uhr abholen wollte, war der Roller verschwunden. Der anthrazitfarbene E-Scooter vom Typ Xiaomi 1990 hat laut Polizei einen Wert von rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zum Diebstahl geben können. Sie sollen sich unter der Rufnummer 03763 640 im Revier in Glauchau melden. (hof)