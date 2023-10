HC Glauchau/Meerane holt ersten Saisonsieg: Wer nach einem Sechs-Tore-Rückstand die Abwehr stabilisieren konnte

Der Handball-Oberligist aus Glauchau und Meerane hat sich in Wittenberg mit unterschiedlichen Gesichtern präsentiert: Nach einer schwachen Leistung in der ersten Hälfte, gab es in der zweiten Halbzeit endlich einen Befreiungsschlag.

Für so manches graue Haar bei treuen Anhängern sorgt aktuell der Handball-Oberligist HC Glauchau/Meerane. Auch am Sonntag bei der Auswärtspartie beim Aufsteiger Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz: Die Gäste lagen zur Pause mit sechs Toren zurück. Sie brachten vier Strafwürfe nicht im gegnerischen Kasten unter. Trotzdem konnte das HC-Team –... Für so manches graue Haar bei treuen Anhängern sorgt aktuell der Handball-Oberligist HC Glauchau/Meerane. Auch am Sonntag bei der Auswärtspartie beim Aufsteiger Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz: Die Gäste lagen zur Pause mit sechs Toren zurück. Sie brachten vier Strafwürfe nicht im gegnerischen Kasten unter. Trotzdem konnte das HC-Team –...