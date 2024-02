In Glauchau wird die Lichtensteiner Straße voll gesperrt

Zwischen dem 4. und dem 15. März soll in Höhe der Hausnummern 20 und 21 ein Gasanschluss erneuert werden. An den Umleitungen gibt es Halteverbote.

Die Lichtensteiner Straße in Glauchau soll in der Zeit vom 4. bis zum 15. März für maximal drei Tage in Höhe der Hausnummern 20 und 21 voll gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung am Freitag weiter mitteilte, komme es dadurch zu Verkehrsbehinderungen im Bereich zwischen Charlottenstraße und Antonstraße. Der Grund für die Vollsperrung sei...