In Meerane öffnet erste LNG-Tankstelle im Landkreis Zwickau

Ab sofort können Spediteure in Meerane verflüssigtes Erdgas (LNG) tanken. Nach acht-monatiger Bauzeit hat die Baywa Power Liquids GmbH, eine Tochter der Baywa AG, in der Gablenzer Straße 1 – unweit der B93 sowie Autobahnabfahrt Meerane an der A4 – die nach eigenen Angaben erste öffentliche LNG-Tankstelle im Landkreis Zwickau in Betrieb...