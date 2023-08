Integrative Plätze sind neu in der Kita „Regenbogen“ in Glauchau

In der Integrativen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Glauchau wird am Freitag ein Sommerfest gefeiert. Dieses ermöglicht das Kennenlernen der neuen Leitung.

Seit dem 14. August hat die Integrative Kindertagesstätte Regenbogen in Glauchau eine neue Leiterin: Anja Hoffmann übernimmt diese verantwortungsvolle Position. Mit drei Jahren Erfahrung bei der Diakonie sowie ihrer früheren Tätigkeit als Leiterin der heilpädagogischen Kindertagesstätte in Meerane, bringt die 43-Jährige viele...