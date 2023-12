Junge Frau bei Unfall in Hohenstein-Ernstthal verletzt

Der Mitsubishi der 22-Jährigen war auf der Herrmannstraße mit einem VW zusammengestoßen, der aus der Straße Am Plan kam.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag in Hohenstein-Ernstthal ereignet hat, ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 22-Jährige mit ihrem Pkw Mitsubishi die Herrmannstraße in Richtung Lungwitzer Straße befahren. An der Einmündung der Straße Am Plan stieß ihr Auto gegen 11.30...