Kabarett „Die Herkuleskeule“ in der Stadthalle Meerane

Am 3. März präsentieren Birgit Schaller, Frank Weiland und Hannes Sell das Programm „Lachen, wenn‘s zum Heulen ist“.

„Lachen, wenn‘s zum Heulen ist“, heißt es am Sonntag, 3. März, um 16 Uhr in der Meeraner Stadthalle. Im nunmehr 52. Programm von Wolfgang Schaller für das Dresdner Kabarett „Die Herkuleskeule“ werden die Zuschauerinnen und Zuschauer an einen verlassenen Bahnsteig mitgenommen. Dort warten die arbeitslose Schweinsohrverkäuferin Dörte...