Kabelklau auf Baustelle in Meerane: Erdleitung im Wert von über 11.000 Euro abgewickelt

Erdkabel im Gesamtwert von 11.300 Euro haben bislang unbekannte Täter am Wochenende von einer Baustelle in Meerane gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion (PD) Zwickau am Dienstag mit. Laut Polizei haben sich die Diebe zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu dem Baustellengelände an der Hohen Straße in Meerane verschafft,...