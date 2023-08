KfZ-Zulassungsstelle des Landkreises Zwickau schließt zwei Tage

Weil die Computertechnik umgestellt wird, sind Anfang September die drei Zulassungsstellen in Glauchau, Werdau und Zwickau geschlossen.

Glauchau.

Die KfZ-Zulassungsbehörde in Glauchau, Zwickau und Werdau ist rund um das erste Septemberwochenende geschlossen. Laut Landkreissprecherin Ilona Schilk sind die drei Zulassungsstellen am Freitag, 1. September, und Montag, 4. September, geschlossen. Grund seien umfangreiche gesetzliche Änderungen und eine damit verbundene Umstellung der Informationstechnik. Auch der Bürgerservice könne an diesen beiden Tagen keine Leistungen der Kfz-Zulassungsbehörde bearbeiten. Zudem sei an besagtem Freitag die Kfz-Zulassungsbehörde aufgrund einer Mitarbeiterschulung auch telefonisch nicht erreichbar. Die Fahrerlaubnisbehörde sei von den Schließzeiten nicht betroffen. Sie habe an diesen Tagen von 8 bis 12 Uhr für Terminkunden geöffnet. (kru)