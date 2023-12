Kommentar zur Namenssuche für die neue Parkanlage in Meerane: Gut gemeint, schlecht kommuniziert

Jede Aufgabe, die Mitarbeiter in einem Rathaus übernehmen, kostet Geld. War der Aufwand, die Bürger um Vorschläge zu bitten und eine Umfrage vorzubereiten, in Meerane überhaupt nötig?

Wertvoll, kostbar, aber auch teuer. Adjektive, die zum Personal in Rathäusern passen. Auch in Meerane. Dort hat Kämmerin Kerstin Eis erst am Dienstag über den Anstieg bei den Personalkosten informiert. Sie steigen aufgrund der Tariferhöhungen um rund 600.000 Euro. Von rund 5,4 Millionen Euro im aktuellen auf rund 6 Millionen Euro im kommenden...