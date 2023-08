Kräuterfrauen laden zum Sommerfest in Meerane

Meerane.

Die Kräuterfrauen freuen sich am Sonntag auf Besucher. In der Kleingartenanlage „Zur schönen Aussicht“ am Remser Weg in Meerane wird zum Sommerfest eingeladen. Von 14 bis 20 Uhr wird gefeiert. So lange der Vorrat reicht, gibt es für jeden Gast zur Begrüßung eine kleine Überraschung. Livemusik, Kaffee und Kuchen dürfen auch nicht fehlen, genauso Deftiges vom Grill. Außerdem soll es eine Tombola und eine Sommermodenschau geben, auch wenn der Sommer derzeit noch Pause macht. Der Kräutergarten wird vom Beratungszentrum für Soziales „Halt“ betreut. Nicht nur um Kräuter geht es dabei, sondern auch um die Erinnerung an den Naturheilkundler Friedrich Eduard Bilz (1842 bis 1922), der knapp drei Jahrzehnte in Meerane lebte. (mpf)