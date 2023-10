Kundgebung in Glauchau verläuft friedlich

Am Samstagnachmittag demonstrieren über 100 Menschen in Glauchau. Die Polizei spricht von einem störungsfreien Verlauf.

Eine unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit und Souveränität“ angemeldete Versammlung ist am Sonnabend in Glauchau abgehalten worden. Der Marsch mit anschließender Kundgebung war von einer Privatperson angemeldet worden. Nach Angaben der Polizei hatten sich am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Lampertstraße rund 110 Personen...