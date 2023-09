Kunst aus zwei befreundeten Städten in Meerane

Aus über 30 Jahren Städtepartnerschaft ist auch auf künstlerischer Ebene einiges an Austausch erwachsen. Am Samstag gastieren Lörracher Künstler in Meerane.

Meerane. Städtepartnerschaften leben vom gesellschaftlichen Engagement und den Ideen derer, die sie aktiv pflegen. Die Städtepartnerschaft mit Lörrach in Baden-Württemberg gründete sich vor über 30 Jahren. Meeranes Bürgermeister Peter Ohl und Lörrachs Oberbürgermeister Rainer Offergeld besiegelten im September 1990 die Partnerschaft, die seither mit Leben gefüllt wird. Jüngstes Beispiel ist die Gemeinschaftsausstellung „Begegnungen“, die die Kunstvereine Lörrach und Meerane 2022 in Lörrach präsentierten. Am Samstag wird um 17 Uhr in der Galerie „Art In“ im Meeraner Kunsthaus wiederum die Gemeinschaftsausstellung Meeraner und Lörracher Künstler „Begegnungen 2.0“ eröffnet. Der Eintritt ist frei. (kru)