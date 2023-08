Lauter Knall mitten in der Nacht in Meerane: Polizei nennt den Grund

Hoher Sachschaden ist in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag an einem Mehrfamilienhaus am Remser Weg in Meerane entstanden: Bisher unbekannte Personen haben laut Polizei mit einem Sprengmittel die Tür an einem Hintereingang zerstört. Anwohner, die vom lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden, haben die Polizei gegen 1.20 Uhr alarmiert....