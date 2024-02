Maskenball für Kinder im Glauchauer Schloss

Am ersten Ferienwochenende wird es leicht vornehm im Schloss Hinterglauchau. Im Rahmen des Ferienprogramms wird zum Maskenball geladen.

Glauchau. Die Winterferien starten im Schloss Hinterglauchau gesellig. Laut Stadtsprecherin Bettina Seidel beginnt der sogenannte Ferienspaß für Königskinder mit dem Kinder-Maskenball am Sonntag um 15 Uhr im historischen Festsaal. Die Kinder erwarte „ein aufregender Nachmittag mit Audienz bei der Schlossprinzessin, ausgelassenen Tänzen mit der Schönburgischen Schlosscompagnie, Basteln bunter Faschingsmasken, Stärkung mit Leckereien und die Prämierung der schönsten Kostüme“.

Es folgen jeweils am Mittwoch, 14. und 21. Februar, um 15.30 Uhr und 17 Uhr die „Abwärts“-Taschenlampenführungen mit Schatzsuche in den unterirdischen Gängen und an den Donnerstagen 15. und 22. Februar um 15.30 Uhr der Märchenrundgang „Es war einmal in einem Schloss…“.

Verliebte Erwachsene sind zu einem romantischen Schlossrundgang am Valentinstag, 14. Februar, um 17 Uhr eingeladen. Hierfür seien nur noch wenige Plätze buchbar, so Seidel. Aber auch ohne Führung lohne sich der Spontanbesuch in den Winterferien. Mit einem Entdeckerquiz könne der gemeinsame Familienausflug zum Erlebnis werden. Das Museum und die Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau sind von Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, ermäßigt kostet der Eintritt 4 Euro. Anmeldungen werden jeweils unter Ruf 03763 777580 erbeten. (kru)