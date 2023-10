Meerane: Autofahrer verletzt Radfahrerin und fährt einfach weiter

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Montagmorgen an der Ecke Schwanefelder/Hohe Straße in Meerane ereignet hat.

Bei einem Unfall, der sich am Montag in Meerane ereignet hat, ist eine Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 43-Jährige kurz vor 8 Uhr morgens auf der Schwanefelder Straße unterwegs gewesen. Als sie nach links auf die Hohe Straße abbog, sei ein weißer, dreitüriger Renault beim Rechtsabbiegen gegen das... Bei einem Unfall, der sich am Montag in Meerane ereignet hat, ist eine Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 43-Jährige kurz vor 8 Uhr morgens auf der Schwanefelder Straße unterwegs gewesen. Als sie nach links auf die Hohe Straße abbog, sei ein weißer, dreitüriger Renault beim Rechtsabbiegen gegen das...