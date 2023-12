Meerane: Erneut teures E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Die Täter waren gewaltsam in das Wohnhaus am Westring eingedrungen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.

Unbekannte Täter haben ein hochwertiges E-Bike in Meerane gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das E-Bike im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude am Westring. Dabei entwendeten sie ein blaues E-Bike der Marke Fischer im Wert von 3000 Euro. Wie ein...