Meerane: Feuerwehr löscht Garage am Remser Weg

Brandursachenermittler haben ihre Arbeit am Einsatzort aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Weil eine Garage in Meerane am Remser Weg lichterloh in Flammen stand, musste in der Nacht zu Freitag die Feuerwehr mit 28 Kameraden ausrücken. Gegen 1.30 Uhr waren die Retter am Einsatzort. Gegenüber des Parkhauses brannte eine Garage. Dabei gingen auch etliche Autoreifen und ein Moped in Flammen auf, auch Möbelstücke und Werkzeug nahmen...