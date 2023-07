Meerane: Frau nach Zusammenstoß auf Parkplatz verletzt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Äußeren Crimmitschauer Straße in Meerane ist es am Montagvormittag zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau verletzt wurde. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, wollten kurz nach 9 Uhr eine 47-jährige mit ihrem Mazda und eine 36-Jährige mit ihrem Skoda...