Meerane: Komplettradsätze aus Autohaus gestohlen

Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagmittag und Montag früh. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Autohaus in Meerane sind am vergangenen Wochenende acht Räder gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Reifenlager des Autohauses an der Stadionallee verschafft. Entwendet worden seien zwei...