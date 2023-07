Meerane: Mann bei Polizeieinsatz durch Schuss aus Dienstwaffe verletzt

Es war ein Einsatz, den die Polizistinnen und Polizisten so schnell nicht vergessen werden: In der Nacht zu Sonntag wurden sie an die Straße des Friedens in Meerane zu einem Fall von häuslicher Gewalt beordert. Dort angekommen, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild: Ein 50-Jähriger war dabei, auf seine 48 Jahre alte Lebensgefährtin...