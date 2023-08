Meerane: Mann sitzt mit 4,18 Promille im Auto

Einen volltrunkenen Mann haben Polizisten in Meerane in seinem Auto sitzend angetroffen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge die Beamten am Sonntag kurz nach 18 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam gemacht, in dem ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann saß. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt...