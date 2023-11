Meerane: Pkw stößt mit ausparkendem Lkw zusammen

Ein Autofahrer hatte angehalten, damit der Lkw-Fahrer rückwärts auf die Forststraße einbiegen kann. Eine 84-jährige VW-Fahrerin fuhr trotzdem weiter.

Ihre Ungeduld ist offenbar einer 84-jährigen Autofahrerin am Montagmorgen in Meerane teuer zu stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau mit ihrem VW die Forststraße in Richtung Stadtzentrum befahren. Als ein vorausfahrender Pkw gegen 6.50 Uhr in Höhe der Einmündung Am Neuen Schäferberg angehalten habe, sei sie an dem anderen...