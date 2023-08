Meerane: Radfahrer fährt Fußgängerin um

Die 27-jährige Frau wurde laut Polizei leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer fuhr weg.

Eine 27-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen in Meerane verletzt worden, als sie von einem Radfahrer angefahren wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die junge Frau gegen 5.20 Uhr den für Radfahrer freigegebenen Gehweg am Westring in Richtung Seiferitzer Allee entlang gelaufen. Etwa 40 Meter nach Beginn des Gehweges sei sie von...