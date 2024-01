Meerane: Unbekannte randalieren auf Gartengrundstück

Eine Laube, ein Leitpfosten und der Gartenzaun wurden beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Gartengrundstück an der Straße An der Wehrwiese in Meerane ist am vergangenen Wochenende von bislang Unbekannten randaliert worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ereignet. Die unbekannten Eindringlinge hätten den Gartenzaun, einen Leitpfosten und...