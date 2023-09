Meerane: Unbekannter beschädigt parkenden Pkw

Das Auto stand von Sonntagmittag bis Montagfrüh auf der Karolinenstraße, Ecke Johannisstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

In Meerane ist erneut ein parkendes Auto beschädigt worden, ohne dass der Verursacher pflichtgemäß an der Unfallstelle gewartet hat. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Unfallflucht. Den Angaben zufolge hatte eine Frau ihren blauen Ford Focus am Sonntag gegen 12.15 Uhr auf der Karolinenstraße, Ecke Johannisstraße abgestellt. Als sie am Montag...