Meeraner Feuerwehrverein „St. Florian“ lädt wieder zum Knutfest ein

An diesem Samstag ab 17 Uhr gehen am Schützenplatz ausgediente Weihnachtsbäume in Flammen auf.

Der Meeraner Feuerwehrverein „St. Florian" lädt an diesem Sonnabend ab 17 Uhr wieder zu einem Knutfest an die Feuerwache ein. Wie Heike Hönsch von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Meerane unter Berufung auf den Verein mitteilt, können eigene Weihnachtsbäume zum Verbrennen gern zu der Veranstaltung mitgebracht