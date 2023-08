Mehrere Containerbrände in Glauchau: 17-Jähriger wird verdächtigt

Glauchau.

Ein Altkleidercontainer und zwei Müllbehälter haben am frühen Samstagmorgen erst an der Bahnhofstraße und wenig später an der Lindenstraße in Glauchau gebrannt. Den Polizeibeamten vor Ort fiel dabei gegen 1.45 Uhr ein 17-Jähriger auf, der sich an beiden Brandorten aufhielt und verdächtig verhielt. Die Polizei vermutet, ihn beim Zündeln erwischt zu haben. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.