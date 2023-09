Metalldiebe sind in Gersdorf und Glauchau am Werk

Kupferdiebe waren in großem Stil in Gersdorf erfolgreich. In Glauchau wurde zudem ein Kabel von einem Kran gestohlen.

Glauchau/Gersdorf.

Kupfer- und Kabeldiebe waren in den vergangenen Tagen in der Region am Werk. Laut Polizei schnitten Unbekannte in Glauchau zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag ein etwa 50 Meter langes Kupferkabel von einem Kran ab und nahmen es mit. Das Baufahrzeug war auf einer Baustelle an der Zimmerstraße aufgestellt. Der entstandene Schaden lag bei rund 1000 Euro. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände einer Recyclingfirma an der Hauptstraße in Gersdorf. Sie drangen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und stahlen Kupferkabel und -granulat im Wert von rund 36.000 Euro. Zudem entstand am Gebäude ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. (kru)