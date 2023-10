Nach Küchenbrand in Glauchau: Haus derzeit nicht bewohnbar

Acht Personen mussten wegen eines Feuers evakuiert werden. Dabei waren sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst im Einsatz.

Unruhige Nacht für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Hauses an der Glauchauer Kantstraße: Insgesamt acht Menschen mussten am Samstag nach einem schweren Brand evakuiert werden, teilt die Polizeidirektion in Zwickau mit. Sowohl die Feuerwehr und als auch der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.