Nach Mega-Abriss bekommt Meerane eine neue grüne Lunge

Gut vier Jahre ist es her, dass die Meeraner Stadträte grünes Licht für die Umwandlung des 5,5 Hektar großen Areals der Drews-Brache an der Äußeren Crimmitschauer in eine Parkanlage gaben. Inzwischen verschwindet der ehemalige Schandfleck zusehends. Denn der bereits 2021 begonnene Abriss der Fabrikgebäude ist abgeschlossen. Dabei wurden auch...