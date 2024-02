Nächtlicher Feuerwehreinsatz am Einkaufszentrum an der Greynaer Straße in Glauchau: Das war der Grund

Die Leitstelle hat Kräfte aus der Unterstadt und Gesau kurz vor 3 Uhr alarmiert. Sie rückten mit knapp 20 Kräften aus. Was zum Einsatz bekannt ist.

Mitten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die Freiwillige Feuerwehr auf dem Gelände des Einkaufszentrums an der Greynaer Straße in Glauchau im Einsatz. Der Grund: Dort stand ein Werbeplakat, welches sich auf dem Gelände des Baumarktes befindet, in Flammen. Die Rettungsleitstelle hat die Stadtteilfeuerwehr Unterstadt und die...