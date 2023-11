Narren übernehmen bei Dauerregen die Macht: Warum das Wetter gar nicht zur Stimmung in den Vereinen von Glauchau passt

Rund 400 Besucher haben die Schlüsselübergabe verfolgt. Der Glauchauer Carneval Verein und der Faschingsclub Wernsdorf sehen sich für die neue Saison gerüstet. Die Corona-Pausen bleiben ohne Folgen.

Rund 400 Besucher haben den Start in die närrische Zeit im Ratshof in Glauchau verfolgt. Und dabei eine doppelte Schlüsselübergabe. Da in der Stadt gleich zwei Vereine für gute Laune sorgen, hat Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) gleich zwei XXL-Schlüssel überreicht. Sie gingen an Heiko Vetter vom Glauchauer Carneval Verein (GCC) und...