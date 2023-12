Neuer Park in Meerane: Knappe Mehrheit des Stadtrates für „Zum Ententeich“ als Namen für die Wege

Nach einem Abstimmungsmarathon ist die Entscheidung am Dienstag gefallen. Andere Vorschläge, die an die Geschichte des Areals oder einen berühmten Meeraner erinnern sollten, fanden keine Mehrheit.

Die Wege, die sich in der Parkanlage auf dem ehemaligen Drews-Gelände in Meerane befinden, erhalten einen eigenen Namen. Sie heißen künftig „Zum Ententeich“. Die Entscheidung hat der Stadtrat am Dienstagabend getroffen. Neun Kommunalpolitiker – vor allem aus der Fraktionsgemeinschaft von CDU und Meeraner Bündnis – stimmten für den...