Neues Gesundheitszentrum am Klinikum in Glauchau: Viele Reha-Angebote künftig unter einem Dach

Der Neubau des Gesundheitszentrums am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau geht in Betrieb. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten, die sich oberhalb des Wirtschaftshofes befinden, ist weitestgehend abgeschlossen. Die Einweihung soll am Freitag mit geladenen Gästen gefeiert werden. Dazu hat das Klinikum unter anderem Landrat Carsten Michaelis...