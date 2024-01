Niederlungwitz: Unfall, weil Busfahrer niesen muss

Laut Polizei verriss der 62-jährige Busfahrer beim Niesen das Lenkrad. Daraufhin schob der Bus einen parkenden Mercedes gegen einen Zaun.

Weil ein Busfahrer niesen musste, ist es nach Polizeiangaben zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Dienstagnachmittag in Niederlungwitz gekommen. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, war der 62-Jährige mit einem MAN-Bus auf der Straße des Friedens in Fahrtrichtung St. Egidien unterwegs. Gegen 14 Uhr habe der Fahrer in Höhe der...