„Obst- und Gartenbau“ in Meerane: Warum der neue Gaststättenbetreiber auf deutsche Küche setzt

Die Wiedereröffnung wird am 9. März gefeiert. Den Tipp, das traditionsreiche Lokal in der Kleingartenanlage zu übernehmen, hat Andy Kaiser zu Weihnachten erhalten. Und schnell alles klar gemacht.

Neue Lampen an der Decke, frische Farben an den Wänden und eine moderne Ausstattung in der Küche. An etliche Punkten auf der To-do-Liste kann Andy Kaiser bereits einen Haken setzen. Über dem Tresen hängt ein historisches Schild mit dem Schriftzug der Brauerei „Köstritzer“. Das hat der 33-Jährige in einem Nebenraum in einem eher...