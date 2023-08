Ohne Gurt: Zwei Schwerletzte nach Kollision mit Straßenlaterne in Glauchau

61-jähriger Fahrer hatte offenbar gesundheitliche Probleme

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 175 in Glauchau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 61-Jähriger in seinem Pkw Audi gegen 16 Uhr auf Höhe der Greynaer Straße die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Offenbar hatten gesundheitliche...